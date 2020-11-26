Сегодня автомобили 100-го по счету гуманитарного конвоя МЧС России доставили в столицы Луганской и Донецкой Народных Республик 95 тонн помощи. По этому случаю в Луганске состоялось торжественное гашение почтового конверта и марки с изображением белых КамАЗов.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 26 ноября – «ПИК». По данным пресс-службы МЧС ЛНР, шесть грузовиков привезли 43 тонны медикаментов, медицинского имущества и оборудования. Остальной груз доставили в Донецкую Народную Республику.

Напомним, что первый гумконвой прибыл в Луганск 22 августа 2014 г. Всего за это время только жителям ЛНР доставлено около 50 000 тонн помощи: продуктов, детского питания, медикаментов и медоборудования, ГСМ, учебной литературы, электрооборудования, стройматериалов, семян, удобрений, ветеринарных препаратов. В обе республики направлено свыше 85 тысяч тонн грузов.

В Луганской Народной Республике к юбилейному событию приурочили выпуск почтового блока – конверта и марки – с изображением автомобилей гумконвоя МЧС РФ на фоне государственного флага. Также выпущен конверт первого дня и специальный почтовый штемпель почтового дня для торжественной процедуры специального гашения. Тираж составил 100 блоков.

Процедура гашения прошла сегодня в зале заседаний Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР. В ней приняли участие глава ЛНР Леонид Пасечник, вице-премьер Юрий Говтвин, ряд министров.

По данным МЧС Ростовской области, в декабре 2020 года в Донбасс будет отправлена следующая партия гуманитарных грузов.