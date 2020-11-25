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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске «Комфортная среда» зависла на неопределенный срок

ЖКХ

В Каменске «Комфортная среда» зависла на неопределенный срок

В Каменске «Комфортная среда» зависла на неопределенный срок

Виктория Костовская
Опубликовано

Дата завершения работ по реконструкции центрального городского пляжа в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» зависит от того, как скоро Министерство ЖКХ Ростовской области выплатит деньги подрядчику ООО «Вымпел-Юг» за выполненные ранее работы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 ноября – «ПИК». На данный момент задержка платежей составляет полтора месяца.

Большая часть работ по благоустройству уже выполнена: уложена тротуарная плитка, подготовлены велодорожка, высажены все деревья и кусты, подведена электропроводка к будущим точкам подключения уличных фонарей. Кроме того, установлены новые скамейки и урны, раздевалки, информационные таблички, деревянный навес и спасательная вышка. Осталось закупить и установить опоры и светильники уличного освещения, но на это у подрядчика нет денег.

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Автор: 24.11.2020
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