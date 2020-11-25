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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске дачные автобусы переходят на зимний график

транспорт

В Каменске дачные автобусы переходят на зимний график

Виктория Костовская
Опубликовано

С 26 ноября автобус № 12 «ж/д вокзал — с/т «Надежда» начнет ходить по новому расписанию.

График движения автобуса № 12
ежедневно
от ж/д вокзала: 7.35 9.00 12.25 17.15
от с/т «Надежда»: 8.17 9.44 13.07
от лесхоза: 8.26 9.53 13.16 18.02

Ранее, с 19 ноября, изменилось расписание движения автобусов №№ 14 и 17.

МАРШРУТ № 17
ежедневно
от автовокзала: 9.00 13.00
от с/т «Химик»: 9.47 13.45

МАРШРУТ № 14
рабочие дни
от ж/д вокзала: 6.50 7.40 8.30 15.45 17.15 19.10
от пос. Южного: 6.30 7.15 8.10 9.30 16.45 18.20
от с/т «Юбилейного»: 9.15 16.30
выходные дни
от ж/д вокзала: 7.40 8.30 15.45 17.15
от пос. Южного: 7.15 8.10 9.30 16.45 18.20
от с/т «Юбилейного»: 9.15 16.30

На остальных городских маршрутах график движения пока меняться не будет.

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