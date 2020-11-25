С 26 ноября автобус № 12 «ж/д вокзал — с/т «Надежда» начнет ходить по новому расписанию.

График движения автобуса № 12

ежедневно

от ж/д вокзала: 7.35 9.00 12.25 17.15

от с/т «Надежда»: 8.17 9.44 13.07

от лесхоза: 8.26 9.53 13.16 18.02

Ранее, с 19 ноября, изменилось расписание движения автобусов №№ 14 и 17.

МАРШРУТ № 17

ежедневно

от автовокзала: 9.00 13.00

от с/т «Химик»: 9.47 13.45

МАРШРУТ № 14

рабочие дни

от ж/д вокзала: 6.50 7.40 8.30 15.45 17.15 19.10

от пос. Южного: 6.30 7.15 8.10 9.30 16.45 18.20

от с/т «Юбилейного»: 9.15 16.30

выходные дни

от ж/д вокзала: 7.40 8.30 15.45 17.15

от пос. Южного: 7.15 8.10 9.30 16.45 18.20

от с/т «Юбилейного»: 9.15 16.30

На остальных городских маршрутах график движения пока меняться не будет.