происшествия
На пешеходном переходе в Каменске автоледи сбила мужчину
Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 ноября на объездной.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 ноября — «ПИК». Водитель 1949 г.р. двигалась на «Мицубиси Аутлендер» по ул. Героев Пионеров. В районе дома № 31 она не уступила пешеходу, переходящему дорогу по зебре, в результате под колеса попал 59-летний мужчина.
По информации инспектора пропаганды ГИБДД старшего лейтенанта полиции Д. Потия, потерпевший обратился за медицинской помощью — на машине скорой помощи с диагнозом «закрытый перелом бедра» он был госпитализирован.
Сотрудники ГИБДД провели обследование дорожных условий, причиной ДТП стала неисправность пешеходного светофора.
Как объяснила инспекторам виновница происшествия, она не заметила пешехода.
В данном ДТП усматривается вина водителя, в отношении которой возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ.
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Евгений Неживов
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