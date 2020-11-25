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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На пешеходном переходе в Каменске автоледи сбила мужчину

происшествия

На пешеходном переходе в Каменске автоледи сбила мужчину

Валентина Лагутина
Опубликовано

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 ноября на объездной.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 ноября — «ПИК». Водитель 1949 г.р. двигалась на «Мицубиси Аутлендер» по ул. Героев Пионеров. В районе дома № 31 она не уступила пешеходу, переходящему дорогу по зебре, в результате под колеса попал 59-летний мужчина. 

По информации инспектора пропаганды ГИБДД старшего лейтенанта полиции Д. Потия, потерпевший обратился за медицинской помощью — на машине скорой помощи с диагнозом «закрытый перелом бедра» он был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД провели обследование дорожных условий, причиной ДТП стала неисправность пешеходного светофора.

Как объяснила инспекторам виновница происшествия, она не заметила пешехода.

В данном ДТП усматривается вина водителя, в отношении которой возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ.

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2 комментария
  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1094626173913773/ Serg Miropsa

    Там вообще ничего не видно, пешеходный переход не освещен..

    • Евгений Неживов

      Правильно.

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