Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 ноября на объездной.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 ноября — «ПИК». Водитель 1949 г.р. двигалась на «Мицубиси Аутлендер» по ул. Героев Пионеров. В районе дома № 31 она не уступила пешеходу, переходящему дорогу по зебре, в результате под колеса попал 59-летний мужчина.

По информации инспектора пропаганды ГИБДД старшего лейтенанта полиции Д. Потия, потерпевший обратился за медицинской помощью — на машине скорой помощи с диагнозом «закрытый перелом бедра» он был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД провели обследование дорожных условий, причиной ДТП стала неисправность пешеходного светофора.

Как объяснила инспекторам виновница происшествия, она не заметила пешехода.

В данном ДТП усматривается вина водителя, в отношении которой возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ.