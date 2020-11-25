25 ноября депутаты городской думы заслушали администрацию города о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Каменска.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 ноября — «ПИК». Так, по информации замглавы администрации по соцвопросам М. Мирской, в настоящее время болеют 333 каменчанина, 59 находятся в госпитале, 41 из них — с диагнозом «ковид», один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Еженедельно на тест берется 1100 мазков, всем больным ковидом выдаются бесплатные лекарства.

— У них нет необходимости идти в аптеку. На сегодня лекарства получили 64 пациента, — подчеркнула М. Мирская.

О том, какие претензии адресовали думцы заму по соцвопросам, читайте в «ПИКе» от 2 декабря.