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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Марина Мирская: Очередь на тестирование на ковид в Каменске полностью ликвидирована.

здоровье

Марина Мирская: Очередь на тестирование на ковид в Каменске полностью ликвидирована.

Валентина Лагутина
Опубликовано

25 ноября депутаты городской думы заслушали администрацию города о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Каменска.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 ноября — «ПИК». Так, по информации замглавы администрации по соцвопросам М. Мирской, в настоящее время болеют 333 каменчанина, 59 находятся в госпитале, 41 из них — с диагнозом «ковид», один пациент подключен к аппарату ИВЛ. 

Еженедельно на тест берется 1100 мазков, всем больным ковидом выдаются бесплатные лекарства.

— У них нет необходимости идти в аптеку. На сегодня лекарства получили 64 пациента, — подчеркнула М. Мирская.

О том, какие претензии адресовали думцы заму по соцвопросам, читайте в «ПИКе» от 2 декабря.

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Автор: 24.11.2020
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