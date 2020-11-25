Срок действия моратория на задолженность по ЖКХ закончится 1 января 2021 года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 ноября – «ПИК». Это означает, что с января ресурсоснабжающие и управляющие многоквартирными домами организации смогут опять начислять пени и штрафы за долги по оплате коммунальных услуг, а также отключать услуги в случае накопления большой задолженности.

Напомним, 2 апреля 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление*, согласно которому взыскание пеней и штрафов за просрочку платежей за ЖКУ было приостановлено до 1 января 2021 г. Данная мера должна была стать одной из поддержек российских семей, оказавшихся в связи с ограничениями по коронавирусу в сложной финансовой ситуации.

Теперь компании, предоставляющие коммунальные услуги, по-прежнему будут вправе начислять пени и штрафы, а также взыскивать через суд долги, образовавшиеся до 2 апреля 2020 г.

*Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424.