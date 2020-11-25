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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Долги за коммуналку аукнутся каменчанам сразу после новогодних выходных

ЖКХ

Долги за коммуналку аукнутся каменчанам сразу после новогодних выходных

Виктория Костовская
Опубликовано

Срок действия моратория на задолженность по ЖКХ закончится 1 января 2021 года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 ноября – «ПИК». Это означает, что с января ресурсоснабжающие и управляющие многоквартирными домами организации смогут опять начислять пени и штрафы за долги по оплате коммунальных услуг, а также отключать услуги в случае накопления большой задолженности.

Напомним, 2 апреля 2020 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление*, согласно которому взыскание пеней и штрафов за просрочку платежей за ЖКУ было приостановлено до 1 января 2021 г. Данная мера должна была стать одной из поддержек российских семей, оказавшихся в связи с ограничениями по коронавирусу в сложной финансовой ситуации. 

Теперь компании, предоставляющие коммунальные услуги, по-прежнему будут вправе начислять пени и штрафы, а также взыскивать через суд долги, образовавшиеся до 2 апреля 2020 г.

*Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424.

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