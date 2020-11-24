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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке названы победители конкурса на пост сити-менеджера

На фото слева направо: Н. Тимошенко, Р. Кураев, И. Пчелкин.

власть

В Донецке названы победители конкурса на пост сити-менеджера

Елена Жукова
Опубликовано

Из двух кандидатов на должность главы администрации, набравших наибольшее количество баллов, гордума путем голосования 27 ноября выберет нового сити-менеджера.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 ноября  – «ПИК».  Сегодня в администрации Донецка прошел основной этап конкурса на соискание главного поста исполнительной власти города. Три участника письменно отвечали на 30 вопросов профессиональных тестов, 15 минут представляли свои программы развития Донецка, беседовали с комиссией.

В конкурсе приняли участие действующий глава администрации Р. Кураев, замглавы администрации Белокалитвинского района Н. Тимошенко, директор ООО «Управляющая компания М» Донецка И. Пчелкин. Подавшая заявление на конкурс начальник Управления Пенсионного фонда  в Донецке М. Устюжанина из-за болезни не смогла явиться.

Спустя чуть более двух часов работы председатель конкурсной комиссии – депутат Заксобрания А. Косачев – объявил итоги конкурса.

По итогам тестирования кандидаты набрали:

  • И. Пчелкин – 19 баллов, Р. Кураев – 29, Н. Тимошенко – 25.

После собеседования:

  • И. Пчелкин – 19 баллов, Р. Кураев – 29, Н. Тимошенко – 21.

Общие итоги конкурса таковы:

  • И. Пчелкин – 38 баллов, Р. Кураев – 58, Н. Тимошенко – 46.

Комиссия поздравила победителей — Р. Кураева и Н. Тимошенко — и завершила работу.

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Автор: 24.11.2020
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