Из двух кандидатов на должность главы администрации, набравших наибольшее количество баллов, гордума путем голосования 27 ноября выберет нового сити-менеджера.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 ноября – «ПИК». Сегодня в администрации Донецка прошел основной этап конкурса на соискание главного поста исполнительной власти города. Три участника письменно отвечали на 30 вопросов профессиональных тестов, 15 минут представляли свои программы развития Донецка, беседовали с комиссией.

В конкурсе приняли участие действующий глава администрации Р. Кураев, замглавы администрации Белокалитвинского района Н. Тимошенко, директор ООО «Управляющая компания М» Донецка И. Пчелкин. Подавшая заявление на конкурс начальник Управления Пенсионного фонда в Донецке М. Устюжанина из-за болезни не смогла явиться.

Спустя чуть более двух часов работы председатель конкурсной комиссии – депутат Заксобрания А. Косачев – объявил итоги конкурса.

По итогам тестирования кандидаты набрали:

И. Пчелкин – 19 баллов, Р. Кураев – 29, Н. Тимошенко – 25.

После собеседования:

И. Пчелкин – 19 баллов, Р. Кураев – 29, Н. Тимошенко – 21.

Общие итоги конкурса таковы:

И. Пчелкин – 38 баллов, Р. Кураев – 58, Н. Тимошенко – 46.

Комиссия поздравила победителей — Р. Кураева и Н. Тимошенко — и завершила работу.