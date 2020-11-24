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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке проходит экзамен на сити-менеджера

Конкурсная комиссия из восьми человек следит за временем и ходом выполнения заданий. Экзаменуемым нельзя пользоваться никакими источниками информации.

власть

В Донецке проходит экзамен на сити-менеджера

Елена Жукова
Опубликовано

В 11.20 в администрации Донецка стартовал основной этап конкурса по выбору нового главы администрации. Соискатели пройдут профессиональное тестирование и собеседование с комиссией.

Документы были приняты у четырех кандидатов, на сегодняшний этап пришли трое. Это действующий глава Р. Кураев, глава ООО «Управляющая компания М» И. Пчелкин и замглавы администрации Белокалитвинского района Н. Тимошенко. Кандидат М. Устюжанина, начальник управления Пенсионного фонда в Донецке, не смогла явиться из-за болезни.

Сейчас кандидаты отвечают на 30 вопросов профтестирования, на которые отводится 30 минут. Затем пройдет 15-минутное собеседование с каждым. Комиссия суммирует набранные соискателями баллы по этапам и выделит лучших. Р. Кураев один из первых справился с тестами.

Возможно, итоги отбора станут известны сегодня.

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Автор: 24.11.2020
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