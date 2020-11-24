Подростки 14 и 15 лет поссорились, не сойдясь во вкусах относительно публикаций блогеров, в результате один другому вонзил нож в бедро.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 ноября – «ПИК». Инцидент произошел 22 ноября около 15.00, уточнили в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД Донецка. Оппоненты встретились за двухэтажкой на пр. Ленина в районе центральной аллеи. Девятиклассник школы № 5, которого высмеивал оппонент, пришел один. Его «противник», восьмиклассник школы № 13, явился с двумя друзьями. Младший повалил старшего на землю в ходе конфликта и сел сверху. Девятиклассник достал из кармана перочинный нож и хотел ударить обидчика в заднюю часть тела, но попал в бедро. Рана оказалась не опасной, лезвие вошло в мягкие ткани. Подростка госпитализировали. Проводится проверка. Все участники конфликта, которые ранее в подобных ЧП замечены не были, будут поставлены на учет в ПДН, добавил начальник ПДН ОМВД Донецка Константин Фролов.