анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 ноября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 47-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Хоть луну включите! В последний месяц осени в городе резко обострилась ситуация с освещением. Ну как обострилась? Просто темень на улицах. И лунные ночи теперь каменчан не спасают — небо затянуло по сезону. Где же обещанный властями города свет? »2-3
- Дом ребенка пытаются отбить. Каменская дума написала в правительство, городская прокуратура начала проверку. /4-5
- Путина подвела в году зловещем. Почему цены на рыбий деликатес, без которого трудно себе представить новогодний стол, резко рванули вверх. /21
- Любимый, сходи к урологу! Как хрустальную вазу нужно беречь мужскую репродуктивную функцию. /12-13
- В Каменске причина перетопа – «допотоп». «ПИК» выяснял, почему в городе невозможно «прикрутить» отопление в плюсовую погоду. /10-11
- Вакцинацию закидали тапками. Коронавуирусным больным начали выдавать бесплатные препараты, ускорилось тестирование больных, вакцинация подверглась критике… /2, 3
- Прощай, наличка? В Каменске закрыли большинство банкоматов самой крупной банковской сети. Теперь, чтобы снять наличные или положить деньги на карту, нужно идти непосредственно в отделение банка и выстаивать там в огромных очередях. /2
- «Перезагрузим» себя и коня. К неудовольствию автовладельцев, опять наступила зима, а это испытание и для водителей, и для железного коня. Стандартная практика подготовки к зиме для большинства водителей включает в себя замену омывающей жидкости, проверку аккумулятора и установку зимней резины. Какие еще моменты, которым стоит уделить внимание, подсказываем. /24, 25