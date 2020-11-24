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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 ноября

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 47-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Хоть луну включите! В последний месяц осени в городе резко обострилась ситуация с освещением. Ну как обострилась? Просто темень на улицах. И лунные ночи теперь каменчан не спасают — небо затянуло по сезону. Где же обещанный властями города свет? »2-3
  • Дом ребенка пытаются отбить. Каменская дума написала в правительство, городская прокуратура начала проверку. /4-5
  • Путина подвела в году зловещем. Почему цены на рыбий деликатес, без которого трудно себе представить новогодний стол, резко рванули вверх. /21
  • Любимый, сходи к урологу! Как хрустальную вазу нужно беречь мужскую репродуктивную функцию. /12-13
  • В Каменске причина перетопа – «допотоп». «ПИК» выяснял, почему в городе невозможно «прикрутить» отопление в плюсовую погоду. /10-11
  • Вакцинацию закидали тапками. Коронавуирусным больным начали выдавать бесплатные препараты, ускорилось тестирование больных, вакцинация подверглась критике…  /2, 3
  • Прощай, наличка? В Каменске закрыли большинство банкоматов самой крупной банковской сети. Теперь, чтобы снять наличные или положить деньги на карту, нужно идти непосредственно в отделение банка и выстаивать там в огромных очередях. /2
  • «Перезагрузим» себя и коня. К неудовольствию автовладельцев, опять наступила зима, а это испытание и для водителей, и для железного коня. Стандартная практика подготовки к зиме для большинства водителей включает в себя замену омывающей жидкости, проверку аккумулятора и установку зимней резины. Какие еще моменты, которым стоит уделить внимание, подсказываем. /24, 25

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 ноября
Автор: 24.11.2020
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