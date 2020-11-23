Водоснабжение мкр. Заводского было прекращено из-за двойной аварии на Бородинском водозаборе.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 ноября – «ПИК». По информации начальника Каменского участка ГУП РО «УРСВ» Сергея Линника, аварии на линиях электропередач случились 18 ноября и 21 ноября. Из-за этого были обесточены насосы на скважине в х. Филиппенкове, а в Заводском не было воды все выходные. Ее подавали только вечером, но текла она тонкой струйкой кирпичного цвета.

Восстановительные работы были завершены утром 23 ноября. В первую очередь было решено подать воду на модульную котельную, которая отапливает весь микрорайон.

— Сегодня к вечеру в любом случае начнется подача воды в жилые дома, а ночью — с 12.00 до 5.00 — воду опять выключим. В рабочий режим водоснабжение микрорайона войдет со вторника, — заверил С. Линник.

К слову, все три дня — в субботу, понедельник и вторник — машина УРСВ осуществляла подвоз чистой питьевой воды со скважины, что в х. Березовом, во все районы Заводского — на ул. Терешковой, Троян, Парковую, Больничную, Дорожную.

О том, по какой причине вода в кранах была грязная и почему городские власти не помогали в ликвидации аварии, читайте в свежем номере «ПИКа» от 25 ноября.