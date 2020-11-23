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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские дачники сидели без света 10 дней

oбщество

Каменские дачники сидели без света 10 дней

Из-за поломки трансформатора одни дачники мерзли в своих домах, другие просились на постой к родне в городе. На 10 дней! Фото: Анна Соболева, каменчанка.

Каменские дачники сидели без света 10 дней

Виктория Костовская
Опубликовано

С 9 по 19 ноября каменчане, постоянно проживающие в садовом товариществе «Химик», что по маршруту автобуса № 17, были лишены единственного источника освещения и отопления — электричества.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 ноября – «ПИК». 9 ноября сломался трансформатор, который обеспечивал электричеством все местные домики. Первые четыре дня вопреки ожиданиям местных жителей председатель снт «Химик» Александр Никонов не спешил приобретать новый трансформатор, ссылаясь на то, что денег у товарищества нет, да и вообще — нечего зимой на садах делать, пусть в город все перебираются до весны. Тогда и трансформатор купим.

Решить проблему удалось благодаря вмешательству главы города — председателя городской думы Михаила Ухина и участкового полиции Алексей Чередниченко. Подробнее читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 25 ноября.

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Автор: 17.11.2020
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