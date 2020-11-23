С 9 по 19 ноября каменчане, постоянно проживающие в садовом товариществе «Химик», что по маршруту автобуса № 17, были лишены единственного источника освещения и отопления — электричества.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 ноября – «ПИК». 9 ноября сломался трансформатор, который обеспечивал электричеством все местные домики. Первые четыре дня вопреки ожиданиям местных жителей председатель снт «Химик» Александр Никонов не спешил приобретать новый трансформатор, ссылаясь на то, что денег у товарищества нет, да и вообще — нечего зимой на садах делать, пусть в город все перебираются до весны. Тогда и трансформатор купим.

Решить проблему удалось благодаря вмешательству главы города — председателя городской думы Михаила Ухина и участкового полиции Алексей Чередниченко. Подробнее читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 25 ноября.