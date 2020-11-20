Правительство РФ вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству.

МОСКВА, 20 ноября – «ПИК». Теперь выплаты будут перечислять получателям напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. Об этом сообщает «РИА новости». В некоторых регионах такая система уже опробована в пилотном режиме. За правильностью начисления будут следить территориальные органы фонда. С 2022 года новая система выплат распространится по всей стране.

Кроме этого, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически — на основании электронного листка нетрудоспособности, без заявлений.