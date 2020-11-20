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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России изменился порядок выплаты больничных

oбщество

В России изменился порядок выплаты больничных

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Опубликовано

Правительство РФ вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству.

МОСКВА, 20 ноября – «ПИК». Теперь выплаты будут перечислять получателям напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. Об этом сообщает «РИА новости». В некоторых регионах такая система уже опробована в пилотном режиме. За правильностью начисления будут следить территориальные органы фонда. С 2022 года новая система выплат распространится по всей стране.
Кроме этого, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически — на основании электронного листка нетрудоспособности, без заявлений.

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Автор: 17.11.2020
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