В 2020 году капитально отремонтируют подъезды восьми многоэтажек города.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 ноября – «ПИК». Можно сказать, что двум домам в мкр. Лиховском и шести в Каменске (ул. Островского, 47, Ворошилова, 8 и 9, Украинская, 55, Сапрыгина, 9) повезло. Все работы, в том числе оштукатуривание, покраску стен, установку пластиковых дверей на входе в подъезд, а также помывку подъездов после ремонта, выполняет одна организация, а не многочисленные, сменяющие друг друга бригады, как это было в 2019 г.

И главное — красят подъезды не пентафталевой краской (с сильным специфическим запахом), а акриловой, запах которой практически не чувствуется. Кроме того, подрядчик подбирает краску для стен с учетом пожеланий жильцов. А значит, и повода для недовольства нет.

Работы завершатся к 1 декабря этого года.