Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске капремонт подъездов прошел без скандалов

ЖКХ

В Каменске капремонт подъездов прошел без скандалов

Виктория Костовская
Опубликовано

В 2020 году капитально отремонтируют подъезды восьми многоэтажек города.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 ноября – «ПИК». Можно сказать, что двум домам в мкр. Лиховском и шести в Каменске (ул. Островского, 47, Ворошилова, 8 и 9, Украинская, 55, Сапрыгина, 9) повезло. Все работы, в том числе оштукатуривание, покраску стен, установку пластиковых дверей на входе в подъезд, а также помывку подъездов после ремонта, выполняет одна организация, а не многочисленные, сменяющие друг друга бригады, как это было в 2019 г.
И главное — красят подъезды не пентафталевой краской (с сильным специфическим запахом), а акриловой, запах которой практически не чувствуется. Кроме того, подрядчик подбирает краску для стен с учетом пожеланий жильцов. А значит, и повода для недовольства нет.
Работы завершатся к 1 декабря этого года.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 18 ноября
Автор: 17.11.2020
Реклама
Реклама

Популярное

oбщество

В Каменске закрывают Дом ребенка — единственный на севере области

транспорт

Шесть электричек не будут ходить через Каменск

происшествия

Подробности аварии на центральном проспекте в Каменске

транспорт

В Каменске закроют железнодорожный переезд

транспорт

Трассу М4 «Дон» из-за непогоды закрывать не будут
Реклама
Вверх