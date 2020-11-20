Бумажные свидетельства о разводе отменяются, а свидетельства о браке выдадут во время регистрации.

МОСКВА, 20 ноября – «ПИК». Записи актов гражданского состояния в России переводятся в цифровой формат. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

На базе ЕГР ЗАГС создается единый регистр населения, который станет эталонным источником достоверных сведений о физических лицах. Теперь в ЗАГСе не будут выдавать бумажные свидетельства о разводе, они будут оформляться в электронном виде. Свидетельства о браке пока оставили бумажными. Их будут вручать во время регистрации для торжественности церемонии бракосочетания.

Напомним, в октябре на сайте Кабмина сообщалось, что Правительство России выделит 1,1 млрд руб. на оцифровку и выгрузку в единый федеральный реестр архивов ЗАГС. До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 млн записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге.