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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Свидетельство о разводе в России переводят в цифровой формат

Фото: livemaster.ru

oбщество

Свидетельство о разводе в России переводят в цифровой формат

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Опубликовано

Бумажные свидетельства о разводе отменяются, а свидетельства о браке выдадут во время регистрации. 

МОСКВА, 20 ноября – «ПИК». Записи актов гражданского состояния в России переводятся в цифровой формат. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров

На базе ЕГР ЗАГС создается единый регистр населения, который станет эталонным источником достоверных сведений о физических лицах. Теперь в ЗАГСе не будут выдавать бумажные свидетельства о разводе, они будут оформляться в электронном виде. Свидетельства о браке пока оставили бумажными. Их будут вручать во время регистрации для торжественности церемонии бракосочетания. 

Напомним, в октябре на сайте Кабмина сообщалось, что Правительство России выделит 1,1 млрд руб. на оцифровку и выгрузку в единый федеральный реестр архивов ЗАГС. До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 млн записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге.  

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Автор: 17.11.2020
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