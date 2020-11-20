Спортсменка Саадат Далгатова, капитан женской сборной России по боксу, стала победительницей на чемпионате России, который недавно завершился в Ульяновске.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 ноября – «ПИК». Саадат Далгатова будет представлять нашу страну на летних Олимпийских играх в Токио.

Спортсменки соревновались в десяти весовых категориях. Это был тяжелый чемпионат, поскольку долго не было соревновательной практики. А еще морально тяжело, — рассказала корреспонденту «ПИКа» Саадат. — Теперь буду готовиться к отборочным турам на Олимпийские игры. Они состоятся в июле. Надеюсь, Олимпиаде ничто не помешает. Пока на международном уровне ничего не проводят, все закрыто на карантин. Кстати, к чемпионату России по женскому боксу не допустили троих — у них выявили коронавирус, еще несколько девчонок заболели до начала чемпионата.

Саадат родом из Дагестана, а за Каменск она, можно сказать, вышла замуж. Супруг мировой знаменитости — каменчанин Шамиль Далгатов — тоже спортсмен, дзюдоист. В Каменске Саадат уже четыре года.

Саадат Далгатова — серебряный призер чемпионата мира 2014 года и обладатель бронзовой медали чемпионата мира 2019 года, а также бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года. Четырежды до этого года становилась чемпионкой России (2012, 2015, 2016, 2017 гг.).