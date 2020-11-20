Ровно через неделю, 27 ноября, и.о. главы администрации А. Срыбный ответит на вопросы каменчан.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 ноября – «ПИК». Отчет состоится в 17.00 через социальную сеть «ВКонтакте».

Администрацией города организована работа колл-центра по приему проблемных вопросов, замечаний и предложений каменчан, которые могут быть рассмотрены в рамках проведения онлайн-трансляции.