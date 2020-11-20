Исполнительная власть отчитается онлайн
Ровно через неделю, 27 ноября, и.о. главы администрации А. Срыбный ответит на вопросы каменчан.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 ноября – «ПИК». Отчет состоится в 17.00 через социальную сеть «ВКонтакте».
Администрацией города организована работа колл-центра по приему проблемных вопросов, замечаний и предложений каменчан, которые могут быть рассмотрены в рамках проведения онлайн-трансляции.
Время работы колл-центра:
с 20.11.2020 по 26.11.2020 — с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
выходные: суббота, воскресенье.
Контактный телефон: 8-86365-7-08-66.
Электронная почта: [email protected]