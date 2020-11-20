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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Исполнительная власть отчитается онлайн

власть

Исполнительная власть отчитается онлайн

Исполнительная власть отчитается онлайн

Валентина Лагутина
Опубликовано

Ровно через неделю, 27 ноября, и.о. главы администрации А. Срыбный ответит на вопросы каменчан.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 ноября – «ПИК». Отчет состоится в 17.00 через социальную сеть «ВКонтакте».

Администрацией города организована работа колл-центра по приему проблемных вопросов, замечаний и предложений каменчан, которые могут быть рассмотрены в рамках проведения онлайн-трансляции.

Время работы колл-центра:
с 20.11.2020 по 26.11.2020 — с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
выходные: суббота, воскресенье. 
Контактный телефон: 8-86365-7-08-66. 
Электронная почта: [email protected]

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Автор: 17.11.2020
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