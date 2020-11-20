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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донецкого подростка обвиняют в развращении пятиклассницы

происшествия

Донецкого подростка обвиняют в развращении пятиклассницы

Елена Жукова
Опубликовано

Девятиклассника из Донецка по решению суда посадили под домашний арест в Петербурге за развращение 12-летней школьницы из Ульяновска, сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу судов северной столицы. Возбуждено уголовное дело.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 20 ноября  – «ПИК».  По информации портала, Василеостровский районный суд, проведя заседание в закрытом режиме, избрал меру пресечения для живущего в Петербурге обвиняемого в виде домашнего ареста до 9 января 2021 года. Сообщается, что о преступлении стало известно в начале ноября текущего года, когда мама девочки обратилась в полицию Ульяновска и рассказала, что весной неизвестный с помощью страниц в соцсети «ВКонтакте» вынудил ее 12 –летнюю дочь делать и отправлять ему изображения эротического характера, а затем шантажировал ребенка, угрожая их распространить. Взамен требовал новые фото.

Оперативные сотрудники выяснили, что подозреваемый в этом преступлении находится в Петербурге и задержали уроженца Донецка. Парень сознался в преступлении, в его квартире провели обыск, изъяв мобильные телефоны с перепиской и изображениями девочки.

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Автор: 17.11.2020
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