Девятиклассника из Донецка по решению суда посадили под домашний арест в Петербурге за развращение 12-летней школьницы из Ульяновска, сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу судов северной столицы. Возбуждено уголовное дело.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 20 ноября – «ПИК». По информации портала, Василеостровский районный суд, проведя заседание в закрытом режиме, избрал меру пресечения для живущего в Петербурге обвиняемого в виде домашнего ареста до 9 января 2021 года. Сообщается, что о преступлении стало известно в начале ноября текущего года, когда мама девочки обратилась в полицию Ульяновска и рассказала, что весной неизвестный с помощью страниц в соцсети «ВКонтакте» вынудил ее 12 –летнюю дочь делать и отправлять ему изображения эротического характера, а затем шантажировал ребенка, угрожая их распространить. Взамен требовал новые фото.

Оперативные сотрудники выяснили, что подозреваемый в этом преступлении находится в Петербурге и задержали уроженца Донецка. Парень сознался в преступлении, в его квартире провели обыск, изъяв мобильные телефоны с перепиской и изображениями девочки.