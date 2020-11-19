Тело дончанки обнаружили во время тушения возгорания в летней кухне домовладения на ул. Орджоникидзе.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 ноября – «ПИК». Как сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку, сигнал о пожаре поступил 18 ноября в 22.05. Загорелась жилая летняя кухня (флигель) в пос. Двадцатка. На месте был обнаружен труп женщины 1972 г. р. Предположительно, это одна из хозяев домовладения. Ветхая постройка сильно повреждена.

Причина пожара устанавливается, проводятся следственные действия.