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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке при пожаре погибла женщина

Фото: ОНД и ПР по г. Донецку.

происшествия

В Донецке при пожаре погибла женщина

Елена Жукова
Опубликовано

Тело дончанки обнаружили во время тушения возгорания в летней кухне домовладения на ул. Орджоникидзе.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 ноября  – «ПИК».  Как сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку, сигнал о пожаре поступил 18 ноября в 22.05. Загорелась жилая летняя кухня (флигель) в пос. Двадцатка. На месте был обнаружен труп женщины 1972 г. р. Предположительно, это одна из хозяев домовладения. Ветхая постройка сильно повреждена.

Причина пожара устанавливается, проводятся следственные действия.

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Автор: 17.11.2020
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