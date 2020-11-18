Предприятие ЗАО «Каменская СТОА», ООО «Командр» в числе первых откликнулось на призыв оказать автопомощь для врачей и медсестер, предоставив свою машину.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 ноября – «ПИК». В Каменске стартовала акция «Довези врача». Суть благотворительного мероприятия в том, чтобы автовладельцы бесплатно на своих машинах доставляли медработников к пациентам и тем самым помогали оказывать своевременную медицинскую помощь.

Принять участие в акции могут все, у кого есть автомобиль. Чтобы стать автоволонтером нужно позвонить по тел.: +7 (903) 463-00-85. На все выезды водители обязательно будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также топливом для автомобиля.

По состоянию на 18 ноября в акции приняли участие 8 автомобилистов.