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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске начали бесплатно развозить медиков

oбщество

В Каменске начали бесплатно развозить медиков

Фото: kamensk.donland.ru

В Каменске начали бесплатно развозить медиков

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Опубликовано

Предприятие ЗАО «Каменская СТОА», ООО «Командр» в числе первых откликнулось на призыв оказать автопомощь для врачей и медсестер, предоставив свою машину.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 ноября – «ПИК». В Каменске стартовала акция «Довези врача». Суть благотворительного мероприятия в том, чтобы автовладельцы бесплатно на своих машинах доставляли медработников к пациентам и тем самым помогали оказывать своевременную медицинскую помощь.

Принять участие в акции могут все, у кого есть автомобиль. Чтобы стать автоволонтером нужно позвонить по тел.: +7 (903) 463-00-85. На все выезды водители обязательно будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также топливом для автомобиля.

По состоянию на 18 ноября в акции приняли участие 8 автомобилистов.  

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Автор: 17.11.2020
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