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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Почему сегодня в Заводском не было воды?

ЖКХ

Почему сегодня в Заводском не было воды?

Виктория Костовская
Опубликовано

С раннего утра 18 ноября в мкр. Заводском полностью прекратилась подача воды.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 ноября – «ПИК». В связи с этим учеников местной школы распустили по домам, детские сады продолжили работать на своих запасах воды, однако родителей все же попросили взять детей домой, у кого есть такая возможность.

В круглосуточной диспетчерской ГУП РО “УРСВ” корреспонденту «ПИКа» сообщили, что причина временного безводья — в аварии на электросетях на насосной станции в х. Филиппенкове, откуда в Заводской подают воду. А потому на насос электроэнергия не поступает.

В 12.00 глава администрации местного самоуправления Михаил Калмыков сообщил, что на время ремонта насосную станцию подключили к резервной электролинии и в ближайшие часы водоснабжение микрорайона наладится.

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Автор: 17.11.2020
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