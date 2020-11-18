Депутаты городской думы планируют в течение недели направить обращение в Правительство области о том, чтобы Дом ребенка в Каменске не закрывали.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 ноября – «ПИК». Вопрос подняли на заседании думы 18 ноября.

— Это не только сокращение рабочих мест, но и урон семейному счастью, — считают депутаты. — Ведь там находятся не только дети-сироты, но и те, кого по воле судьбы разделили с родителями. Этих детей навещали, в дальнейшем их смогут забрать в семью — это обязательное условие. Так ведь расстояние до Ростова не близкое, и это может ситуацию ухудшить.

Поэтому, не желая оставаться в стороне от проблемы, народные избранники решили обратиться в Правительство области и к своим старшим коллегам в Заксобрание, чтобы помочь отстоять социально важный объект для города.

Напомним, закрытие Дома ребенка планируется в феврале 2021 года. Причина — оптимизация. Год назад было издано постановление экс-министра здравоохранения Т. Быковской о реорганизации структуры домов ребенка. Каменский присоединили к Дому ребенка № 4 в Ростове.