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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские дорожники чистить город днем не могут

Фото из архива.

ЖКХ

Каменские дорожники чистить город днем не могут

Виктория Костовская
Опубликовано

А все из-за интенсивного автомобильного движения и множества припаркованных на обочинах дорог машин.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 ноября – «ПИК».

— Чтобы снять ковшом наледь с дороги, грейдер должен разогнаться до определенной скорости, — пояснил корреспонденту «ПИКа» и.о. директора подрядной организации ООО «Компас 1» О. Чеченев. — Сделать это в плотном потоке автомобилей невозможно. Кроме того, есть опасность повреждения кусками льда и снега других машин. Поэтому большая часть дорог была расчищена накануне ночью. В частности, грейдер прошел по городскому виадуку, улицам Героев Пионеров, Профильной, Лиховской, Ворошилова, а также по пер. Коммунистическому и Крупской. 

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Автор: 17.11.2020
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