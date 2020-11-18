А все из-за интенсивного автомобильного движения и множества припаркованных на обочинах дорог машин.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 ноября – «ПИК».

— Чтобы снять ковшом наледь с дороги, грейдер должен разогнаться до определенной скорости, — пояснил корреспонденту «ПИКа» и.о. директора подрядной организации ООО «Компас 1» О. Чеченев. — Сделать это в плотном потоке автомобилей невозможно. Кроме того, есть опасность повреждения кусками льда и снега других машин. Поэтому большая часть дорог была расчищена накануне ночью. В частности, грейдер прошел по городскому виадуку, улицам Героев Пионеров, Профильной, Лиховской, Ворошилова, а также по пер. Коммунистическому и Крупской.