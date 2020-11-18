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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Главным чиновникам Каменска дали три месяца

Фото из архива.

власть

Главным чиновникам Каменска дали три месяца

Валентина Лагутина
Опубликовано

У исполнительной власти полномочия закончились 16 ноября. Уже на следующий день с ними заключили временные контракты — на три месяца.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 ноября – «ПИК». Данная мера принята в связи с тем, что в Каменске никак не определятся с датой конкурса по назначению сити-менеджера. А виной тому, как пояснил коллегам председатель городской думы — глава города Михаил Ухин, в правительстве области еще не назначены члены конкурсной комиссии. 

Известно, что с заместителями и начальниками отраслевых органов были подписаны контракты до 17 февраля 2021 г. До этого времени, возможно, у Каменска найдется кандидатура на должность главы администрации.

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Автор: 17.11.2020
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