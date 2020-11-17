анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 18 ноября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 46-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Экономия на детях. Перед уходом в отставку министр здравоохранения Т. Быковская успела провести оптимизацию, в результате которой каменский Дом ребенка хотят закрыть, 80 человек оставив без работы, а весь север области — без единственного детского учреждения »2
- Ямочного больше не будет. Снег повалил через несколько часов после того, как залатали последнюю яму 2020 года. /4-5
- Довези врача, каменчанин! Город в сложной ситуации из-за коронавируса. Докторам и больным людям очень нужна ваша помощь — на колесах. /2-3
- Электрички отменили, автобусы урезали. До 20 ноября отменены несколько электричек, а дачные автобусы переведены на зиму./4-5
- Тысяча и один способ вас обдурить. Каменчане буквально «пачками» попадаются на уловки мошенников и теряют миллионы. /8-9
- На Дону появились карточки для малоимущих. Программа поддержки нуждающихся семей с детьми под названием «Продовольственная карта» заработала в нашем регионе, который стал для нее пилотным. /12
- Правило семи градусов. Пока российские депутаты думают о том, отменять шипы на шинах автомобилей законодательно или нет, финские производители тестируют колеса с выдвижными шипами. А вы за шипы или против? Самое время поговорить об этом. /24, 25
- Вдох и выдох от ковида. В период пандемии многие люди боятся заболеть, поэтому ищут всевозможные способы выявления заразы или потенциально опасных состояний, которые могут усугубить течение ковида. Что рекомендуют медики? /35