По данным прогноза погоды портала Gismeteo, 17 ноября в Каменске ожидается обильный снегопад с понижением температуры воздуха до -5 градусов, усилением ветра и, как следствие, ограниченной видимостью на дорогах.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 ноября – «ПИК». Во избежание аварийных ситуаций автолюбителям следует соблюдать дистанцию перед идущим транспортом, не совершать рискованных маневров и проверить работоспособность фар.

Тем же, кто до сих не поменял летнюю резину на зимнюю, следует сделать это в срочном порядке либо пересесть на общественный транспорт.

Напомним, в Каменске за уборку дорог отвечает подрядчик ООО «Компас 1». Для расчистки и обработки дорог пескосоляной смесью у предприятия имеются 3 грейдера, 4 комплексных дорожных машины (КДМ) и бульдозер Т-150.