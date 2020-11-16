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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Во вторник на трассе М4 «Дон» обещают снежную бурю

транспорт

Во вторник на трассе М4 «Дон» обещают снежную бурю

Во вторник на трассе М4 «Дон» обещают снежную бурю

Виктория Костовская
Опубликовано

По данным прогноза погоды портала Gismeteo, 17 ноября в Каменске ожидается обильный снегопад с понижением температуры воздуха до -5 градусов, усилением ветра и, как следствие, ограниченной видимостью на дорогах.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 ноября – «ПИК». Во избежание аварийных ситуаций автолюбителям следует соблюдать дистанцию перед идущим транспортом, не совершать рискованных маневров и проверить работоспособность фар.

Тем же, кто до сих не поменял летнюю резину на зимнюю, следует сделать это в срочном порядке либо пересесть на общественный транспорт.

Напомним, в Каменске за уборку дорог отвечает подрядчик ООО «Компас 1». Для расчистки и обработки дорог пескосоляной смесью у предприятия имеются 3 грейдера, 4 комплексных дорожных машины (КДМ) и бульдозер Т-150.

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Автор: 10.11.2020
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