Речь идет о компании «Оксиген», которая поставляла кислород для ряда ковидных госпиталей, включая тот, что был развернут на базе печально известной ростовской больницы № 20.

Ростовская область, 16 ноября – «ПИК». Напомним, в ночь с 11 на 12 октября из-за проблем в системе подачи кислорода в ковидном госпитале больницы № 20 скончались несколько пациентов на ИВЛ. Позже стало известно, что кислород в «двадцатку» поставляла компания «Оксиген».

Как сообщает «Блокнот-Ростов» со ссылкой на источник в данной больнице, компания уже демонтировала свою технику, а само медучреждение перешло на рамповую систему подачи кислорода через баллоны.

5 ноября компания разослала медучреждениям письма о прекращении своей деятельности, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом и подписанные ранее контракты. Эту информацию подтвердили в Министерстве промышленности и энергетики Ростовской области. С требованием проверить «Оксиген» намерен обратиться в прокуратуру депутат ростовской гордумы П. Пятибратов (ЛДПР).

Для справки: с 2014 года компания «Оксиген» принадлежала предпринимательнице Ж. Гомелаури.