80 каменчан остаются без работы, а воспитанников перевозят в Ростов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 ноября – «ПИК». 6 ноября сотрудникам Дома ребенка сообщили, что в феврале 2021 года их учреждение закроют. Теперь они живут в надежде, чтобы об их проблеме узнали и в регионе, и в столице: письма с просьбой о помощи отправлены в региональное и федеральное министерства здравоохранения, в прокуратуру, губернатору и даже президенту.

Под обращением подписались все 80 человек. Копия документа есть в редакции.

«Наше учреждение находится на севере Ростовской области. Здесь низкий уровень жизни, в отдельных селах и деревнях процветает безработица и алкоголизм, — говорится в обращении. — Многие семьи находятся в тяжелых жизненных ситуациях, имеют низкий доход. Дети из асоциальных семей поступают к нам на реабилитацию. На момент поступления они имеют большую педагогическую запущенность, отставание в нервно-психическом развитии, у них отсутствуют элементарные навыки самообслуживания и знания об окружающем мире. Состояние здоровья детей зачастую угрожает жизни. На помощь в борьбе с этими проблемами приходят сотрудники Дома ребенка».

— У нас живут детки от 0 до 4 лет и не только каменские, — говорит социальный работник Дома ребенка Виктория Зайцева. — К нам их везут из Черткова, Тарасовки, Белой Калитвы, Советского и Шолоховского районов — со всего севера области. Из них отказники — меньшинство, в основном — из асоциальных семей, чьи родители на пути исправления. В этот период они приезжают сюда, навещают детей, а исправившись — забирают. А Ростов далеко, ездить к ним они не смогут, а посещение детей — обязательное условие, чтобы родителям потом их вернули.

По словам Виктории, виной всему оптимизация.

— В Ростовской области пять домов ребенка — в Каменске, Таганроге, Новочеркасске и два в Ростове. Ростовские уже много лет не выполняют план по койко-местам, в то время как наш его перевыполнял. Ежегодно у нас проходили реабилитацию около 80 детей. Теперь в целях оптимизации решили присоединить каменский Дом ребенка к ростовскому (ГКУЗ РО «ДРС № 4») — мы его называем «четверка». Процедуру присоединения, которая длилась год, мы прошли в надежде на то, что она просто на документе, а фактически мы останемся его филиалом и продолжим работу. Однако оптимизацию и урезание койко-мест решено продолжить за счет полного закрытия именно нашего Дома ребенка. А потом детей — в Ростов, а нас — на улицу. На собрании, которое проводила в Каменске неделю назад наш новый руководитель — главный врач «четверки» О. Гришина, нам и сообщили об этом, вручив уведомление. Была даже озвучена альтернатива: мол, сотрудникам предоставят рабочие места в Ростове. Ну сами посудите — это не альтернатива, а издевательство! Кто туда поедет — жилья там нет, семьи здесь…

В уведомлении, выданном сотрудникам 6 ноября за подписью и.о. главного врача Дома ребенка № 4 Н. Щербиной, в случае отказа от перевода на предложенные должности трудовые договора будут прекращены 31 января 2021 года.

Все 80 сотрудников каменского Дома ребенка (отделение № 2 ГКУЗ РО «ДРС № 4», так оно сейчас называется) просят признать присоединение каменского Дома ребенка к ростовскому недействительным и восстановить статус учреждения как отдельной юридической единицы, единственной на севере области. Оптимизацию ростовского Дома ребенка осуществить другим способом, а также провести проверку штатной численности с целью определения эффективности использования государственных средств.

Письма с ответами на обращение сотрудники учреждения ждут из десяти инстанций, в том числе и из Министерства здравоохранения Ростовской области, которому до недавнего времени каменский Дом ребенка подчинялся напрямую. Параллельный запрос с просьбой провести проверку по факту происходящего 12 ноября в областную прокуратура направила депутат городской думы Наталья Лапина. Ответ на депутатский запрос должен прийти в конце ноября.