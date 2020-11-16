Ранним утром 16 ноября все перекрестки и подъемы на городских дорогах уже были обработаны пескосоляной смесью.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 ноября – «ПИК». По информации и.о. директора подрядной организации по уборке города ООО «Компас 1» Олега Чеченева, обработку улиц начали еще в 20.00 15 ноября — как только за окном начала понижаться температура. К утру 16-го противогололедной смесью были обработаны все основные улицы в Каменске и мкр. Заводском. Городские дворники также вышли расчищать тротуары.

— Техника будет работать в течение всего времени, пока будет идти снег, — заявил О. Чеченев корреспонденту «ПИКа».

Кстати, в арсенале ООО «Компас 1» имеются 3 грейдера, 4 комплексных дорожных машины (КДМ) и бульдозер Т-150. Пескосоляную смесь подготовили в объеме 600 тонн.

Что касается дорог в Каменском районе, то их начали посыпать ранним утром 16 ноября и уже к 9.00 они все были обработаны.