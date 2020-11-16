Дорожная техника регулярно обрабатывает трассу в районе Каменска пескосоляной смесью. Наледи нет ни на подъемах, ни на спусках.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 ноября – «ПИК». Об этом сообщил корреспонденту «ПИКа» начальник каменского Управления ГО и ЧС Юрий Плотников.

— Даже при условии снегопада в ближайшие два дня вероятности закрытия трассы нет. Пескосоляная смесь работает до -10 градусов. Но понижения температуры до такого уровня пока не ожидается.