Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии с переворотом микроавтобуса днем 16 ноября на 366-м километре трассы А-260. Это отрезок между Каменском и Донецком.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 ноября – «ПИК». Весьма скудную информацию сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. На извилистой заснеженной дороге водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, один человек пострадал. Подробности ДТП устанавливаются. Не исключается, что одним из условий аварии могло стать ухудшение погодных условий.