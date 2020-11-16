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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Один человек ранен в ДТП на трассе между Каменском и Донецком

происшествия

Один человек ранен в ДТП на трассе между Каменском и Донецком

Елена Жукова
Опубликовано

Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии с переворотом микроавтобуса днем 16 ноября на 366-м километре трассы А-260. Это отрезок между Каменском и Донецком. 

ДОНЕЦК, Ростовская область, 16 ноября – «ПИК». Весьма скудную информацию сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. На извилистой заснеженной дороге водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, один человек пострадал. Подробности ДТП устанавливаются. Не исключается, что одним из условий аварии могло стать ухудшение погодных условий.

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Автор: 10.11.2020
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