Глава Роспотребнадзора А. Попова подписала постановление, согласно которому сокращается время проведения теста на COVID-19.

МОСКВА, 16 ноября – «ПИК». В документе сообщается, что теперь пациента, сдавшего тест, должны оповестить о его результатах не позднее чем через двое суток (48 часов) после прохождения. Выписывать пациентов, переболевших коронавирусом, теперь можно после сдачи одного отрицательного теста, а не двух. В случае положительного результата повторный анализ возможен не ранее чем через три дня.

В документе также сообщается, что контактирующим с ковидными больными больше не нужно сдавать тест на коронавирус, при отсутствии симптомов им достаточно пробыть две недели на самоизоляции.