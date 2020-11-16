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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новый срок тестирования на коронавирус не превысит двух суток

здоровье

Новый срок тестирования на коронавирус не превысит двух суток

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Опубликовано

Глава Роспотребнадзора А. Попова подписала постановление, согласно которому сокращается время проведения теста на COVID-19. 

МОСКВА, 16 ноября – «ПИК». В документе сообщается, что теперь пациента, сдавшего тест, должны оповестить о его результатах не позднее чем через двое суток (48 часов) после прохождения. Выписывать пациентов, переболевших коронавирусом, теперь можно после сдачи одного отрицательного теста, а не двух. В случае положительного результата повторный анализ возможен не ранее чем через три дня.

В документе также сообщается, что контактирующим с ковидными больными больше не нужно сдавать тест на коронавирус, при отсутствии симптомов им достаточно пробыть две недели на самоизоляции. 

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Автор: 10.11.2020
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