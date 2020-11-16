Если жителям донского региона посчастливится и небо будет ясным, то в ночь на 17 ноября и до конца ноября они смогут увидеть метеорный поток Леониды.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 16 ноября – «ПИК». Лучше всего космическое явление наблюдать после полуночи и до рассвета. В этом году активность метеорного потока предположительно составит 15-20 метеоров в час. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Условия наблюдения, по уверению специалистов, благоприятные. Луна, недавно прошедшая фазу новолуния, всю ночь будет находиться под горизонтом и не помешает наблюдению звездопада. Метеорный поток Леониды назван в честь созвездия Лев, в котором располагается его радиант. Скорость метеоров достигнет 71 км/сек. Каждый год интенсивность потока меняется. Увидеть звездопад можно до конца ноября.

Леониды – одни из самых стремительных метеоров. Самые быстрые оставляют белые росчерки, те, что помедленнее — желтые и оранжевые. А самые тормозные светятся зеленым.