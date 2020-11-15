15 ноября подрядчик ИП Буханцов начал асфальтирование одной полосы движения на ул. Ворошилова — от ул. Сафонова до центрального рынка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 ноября – «ПИК». Поскольку свободной осталась вторая полоса движения, на перекрестке улиц Сафонова и Ворошилова образовалась небольшая пробка — автомобили выстроились в ожидании своей очереди для проезда. Для регулирования автомобильного движения привлечены сотрудники каменского ОГИБДД.