Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Затруднено движение по Ворошилова в районе пересечения с Сафонова

ЖКХ

Затруднено движение по Ворошилова в районе пересечения с Сафонова

Виктория Костовская
Опубликовано

15 ноября подрядчик ИП Буханцов начал асфальтирование одной полосы движения на ул. Ворошилова — от ул. Сафонова до центрального рынка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 15 ноября – «ПИК». Поскольку свободной осталась вторая полоса движения, на перекрестке улиц Сафонова и Ворошилова образовалась небольшая пробка — автомобили выстроились в ожидании своей очереди для проезда. Для регулирования автомобильного движения привлечены сотрудники каменского ОГИБДД.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 ноября
Автор: 10.11.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

Каменская прокуратура проверяет факт распространения порно с несовершеннолетними

происшествия

В Каменске на улице Ворошилова произошло серьезное ДТП

транспорт

В Каменске изменился порядок оплаты за проезд в автобусах

происшествия

ДТП на Ворошилова в Каменске присвоен статус «с тяжелыми пострадавшими»

происшествия

В Каменске разыскивают мужчину, пропавшего в выходные
Реклама
Вверх