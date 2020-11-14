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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском госпитале оборудовали более 120 кислородных точек

Фото предоставил Е. Дронов.

здоровье

В Каменском госпитале оборудовали более 120 кислородных точек

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Более 5 млн рублей перечислено городским бизнес-сообществом в фонд «Содействия развитию инфраструктуры города Каменска-Шахтинского». Эти средства должны помочь местному ковидному госпиталю в приобретении самого необходимого.       

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 ноября – «ПИК». 12 ноября в администрации исполнительный директор Союза работодателей Каменска В. Зайцев, руководитель фонда «Содействия развитию инфраструктуры города Каменска-Шахтинского» В. Ковалев и начальник отдела экономики Е. Дронов отчитались, на что пошли благотворительные деньги. 

Из перечисленных в фонд 5,2 млн рублей израсходовано более 3 млн. За счет благотворительного фонда за последний месяц смонтированы дополнительные 64 кислородные точки на втором этаже госпиталя. 41 точка подключена на первом этаже за деньги предпринимателя из Каменского района и представителей бизнес-сообщества. Учитывая, что 16 кислородных точек было оборудовано весной этого года, сегодня в распоряжении ковидного госпиталя имеется 121 точка. За счет средств фонда оплачены услуги по монтажу системы медицинского газоснабжения, приобретены кислородные расходомеры с увлажнителем, кислородные 40-литровые баллоны, материалы на электроснабжение кислородных рамп и т.д. На оставшиеся деньги будут приобретены средства индивидуальной защиты, пойдут замену проводки и работы по электроснабжению.

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Автор: 10.11.2020
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