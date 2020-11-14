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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске во дворе многоквартирного дома нашли труп мужчины

происшествия

В Каменске во дворе многоквартирного дома нашли труп мужчины

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Бездыханное тело было обнаружено возле лавочки недалеко от дома № 48 на ул. Московской.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 ноября – «ПИК». По информации руководителя следственного отдела по городу Донецку СУ СК РФ по Ростовской области Антона Босенко, умерший был каменчанином, смерть наступила на улице.

— Это местный житель, 1963 года рождения. Тело было обнаружено без телесных повреждений. Причина смерти пока не установлена, назначена судебная медицинская экспертиза, — уточнил Антон Босенко.

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Автор: 10.11.2020
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