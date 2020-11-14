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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Шесть электричек не будут ходить через Каменск

транспорт

Шесть электричек не будут ходить через Каменск

Виктория Костовская
Опубликовано

С 15 по 19 ноября в связи с проведением ремонта подвижного состава некоторые электропоезда отправлением со станции Каменская приостановят движение.

  • с 15 по 18 ноября – «Лихая – Глубокая» отправлением на 21.40
  • с 16 по 19 ноября – «Глубокая – Лихая» отправлением в 6.39
  • с 16 по 18 ноября – «Лихая – Глубокая» отправлением в 15.01
    «Глубокая – Лихая» отправлением в 18.41
  • с 17 по 19 ноября – «Лихая – Глубокая» отправлением в 9.33
    «Глубокая – Лихая» отправлением в 11.29.

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Автор: 10.11.2020
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