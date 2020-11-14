транспорт
Шесть электричек не будут ходить через Каменск
С 15 по 19 ноября в связи с проведением ремонта подвижного состава некоторые электропоезда отправлением со станции Каменская приостановят движение.
- с 15 по 18 ноября – «Лихая – Глубокая» отправлением на 21.40
- с 16 по 19 ноября – «Глубокая – Лихая» отправлением в 6.39
- с 16 по 18 ноября – «Лихая – Глубокая» отправлением в 15.01
«Глубокая – Лихая» отправлением в 18.41
- с 17 по 19 ноября – «Лихая – Глубокая» отправлением в 9.33
«Глубокая – Лихая» отправлением в 11.29.