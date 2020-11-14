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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Проблемный перекресток Каменска: очередное ДТП

Фото Сергея Полухина.

происшествия

Проблемный перекресток Каменска: очередное ДТП

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

14 ноября около 15.00 на перекрестке пр. Карла Маркса и ул. Щаденко столкнулись два легковых автомобиля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 ноября – «ПИК». От удара один из участников ДТП вылетел в пешеходную зону проспекта и сбил киоск, который в летнее время используется для продажи прохладительных напитков. По предварительным данным, есть один пострадавший, ему оказывается медицинская помощь. Подробности аварии уточняются.

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1 комментарий
  • Евгений Неживов

    А пробовали Желябова открыть?Как таксист скажу зачем машины едущие до микрорайона сгонять все на перекрёсток Щаденко.

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Автор: 10.11.2020
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