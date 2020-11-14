14 ноября около 15.00 на перекрестке пр. Карла Маркса и ул. Щаденко столкнулись два легковых автомобиля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 ноября – «ПИК». От удара один из участников ДТП вылетел в пешеходную зону проспекта и сбил киоск, который в летнее время используется для продажи прохладительных напитков. По предварительным данным, есть один пострадавший, ему оказывается медицинская помощь. Подробности аварии уточняются.