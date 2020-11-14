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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Подробности аварии на центральном проспекте в Каменске

происшествия

Подробности аварии на центральном проспекте в Каменске

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Водитель одного из автомобилей — участников ДТП госпитализирован.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 ноября – «ПИК».  Авария произошла в субботу днем на одном из самых оживленных нерегулируемых перекрестков города. По информации сотрудников ГИБДД, оформлявших ДТП, автомобиль Mitsubishi Lancer, двигаясь по ул. Щаденко со стороны гимназии №12, не уступил дорогу автомобилю Lada Granta, который ехал по пр. Карла Маркса в сторону «креста».

— Оба они ехали не быстро, но после столкновения «Ладу» отбросило на тротуар, — комментирует Дмитрий Шапакидзе. — Она сбила ларек, а потом врезалась в дерево. Водитель «Лады» получил травмы, он госпитализирован.

По информации правоохранителей, никто из прохожих не пострадал.

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Автор: 10.11.2020
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