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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Минтранс проверил каменские автобусы

транспорт

Минтранс проверил каменские автобусы

Виктория Костовская
Опубликовано

11 ноября представители областного Министерства транспорта проверили, как пассажиры городских и междугородних автобусов соблюдают масочный режим.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 ноября – «ПИК». Комиссия проехалась в одном из городских автобусов, а также посетила остановки на ж/д вокзале, центральном рынке, «кресту», комбинате и городском автовокзале.

Ни к водителям предприятия возчика ОАО «Каменское ПАТП», ни к пассажирам претензий у проверяющих не возникло. Люди либо уже входили в автобус в масках, либо натягивали их на лицо, завидев человека в форме.

Два протокола сотрудники областного Минтранса все же составили на транзитных пассажиров, расхаживающих без масок по перрону автовокзала. Каждому из них придется заплатить штраф по 1 тыс. руб.

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Автор: 10.11.2020
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