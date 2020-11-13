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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Возле каменского рынка залатали самую убитую дорогу

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

Возле каменского рынка залатали самую убитую дорогу

Виктория Костовская
Опубликовано

12 ноября ИП Буханцов полностью заменил асфальт в Торговом, что за тыльной стороной центрального городского рынка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 ноября – «ПИК». Работы выполнены в рамках очередной кампании ямочного ремонта, на которую из городского бюджета выделено 5,4 млн руб.

Отметим, эта дорога более пяти лет находилась в состоянии «то яма, то канава», а потому остро нуждалась в ремонте. Однако каменчане ездили по ней: одни — чтобы сократить дорогу к пер. Башкевича, где одностороннее движение, другие — чтобы припарковаться возле рынка. Сложнее всего было зимой: чтобы не остаться без колес, автолюбители буквально переползали с одной ледяной кочки на другую.

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Автор: 10.11.2020
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