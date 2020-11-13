С 13 ноября на территории донского региона заработали новые ограничения, скорректированные накануне правительством РО.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 ноября – «ПИК». Речь идет о мерах, которые накануне обсуждались на заседании регионального штаба по борьбе с инфекцией. Одним из новых требований является соблюдение обязательного масочного режима в лифтах и на парковках. Об этом сообщила пресс-служба правительства РО. Также введен запрет на посещение детьми до 14 лет гипермаркетов и торговых центров без сопровождения родителей или опекунов. Скорректирован пункт о приостановке плановой медпомощи. Это решение теперь не касается случаев курсового и программного лечения пациентов, оказания высокотехнологичной медпомощи, а также проведения допобследования призывников. Авторство новых мер принадлежит главному санитарному врачу РО Е. Ковалеву.