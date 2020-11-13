Происшествие случилось на 931-м километре федеральной дороги — это участок между рынком «Америка» и поворотом на станицу Калитвенскую.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 ноября – «ПИК». По информации командира Донского отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД № 2 главного управления МВД России по РО Сергея Брыкалина, машина скатилась в кювет.

— Водитель КамАЗа неудачно остановился на обочине и допустил скат автомобиля с дороги в кювет. Серьезных повреждений ни у кого нет, машина тоже цела, — прокомментировал случившееся С. Брыкалин.