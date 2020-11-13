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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На каменском центральном пляже установили новое оборудование

oбщество

На каменском центральном пляже установили новое оборудование

Виктория Костовская
Опубликовано

В десятых числах ноября на центральном пляже установили более десяти новых кованых скамеек с урнами, а также баки для раздельного сбора мусора и футбольные ворота для пляжного футбола.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 ноября – «ПИК». В дальнейшем возле каждой скамейки будет оборудовано уличное освещение, завершатся работы по укладке тротуарной плитки в центральной части будущего пляжа.

Благоустройство центрального городского пляжа проводится по федеральной программе «Комфортная городская среда».

Напомним, официальным сроком сдачи пляжа, как готового объекта, значилось 30 сентября этого года. Однако подрядчик ООО «Вымпел-Юг» не успел завершить работы, указав главной причиной нехватку денег на закупку оборудования, материалов и зарплату работников. Эту причину подтвердил корреспонденту «ПИКа» директор городского департамента ЖКХ Николай Кудимов. Оказалось, что областное МинЖКХ оплатило уже выполненный объем работ на два месяца позже, чем требовалось.

Ожидается, что реконструкция пляжа будет завершена к концу ноября.

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Автор: 10.11.2020
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