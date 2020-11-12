Посмотреть фильм режиссера Андрея Кончаловского можно и в Каменске – в кинотеатре «Галактика» с 12 ноября.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 ноября – «ПИК». Лента основана на реальных событиях и посвящена трагедии, которая произошла в Новочеркасске в 1962 году – из-за повышения цен и понижения зарплат вышли на улицы около 5 тысяч человек. Митинг подавили силами армии и КГБ.

Главные роли исполнили Юлия Высоцкая, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш и уроженка Каменска Юлия Бурова. За полтора месяца до премьеры Юлия дала эксклюзивное интервью «ПИКу» (№ 40 от 30 сентября), в котором рассказала о сложных этапах обучения актеров, о преподавательском гении А. Кончаловского, своем кинодебюте и блеске отечественного «Кинотавра», на котором ей и актеру Андрею Гусеву доверили представлять фильм «Дорогие товарищи».

В настоящее время Юлия Бурова проживает в Москве и является студенткой 4 курса ГИТИСа. Учится Юлия в мастерской А. Кончаловского. О своем наставнике она говорит следующее:

«Он невероятный! Представьте, ему 82 года, а у него столько творческих сил: ставит массу спектаклей, ведет курсы, параллельно снимает фильмы… Это человек колоссальной мощи и энергии. Нам многие говорят: «Ребята, как же вам повезло с педагогом, он с вами, как с профессионалами, разговаривает и требует соответственно». Ведь при выпуске никто сюсюкать не будет. Давай делай, не можешь – следующий. Да, он очень категоричен, мы его побаиваемся, по струнке ходим, но он всегда добивается от студента результата. На съемочной площадке он делает все, чтобы артисту было максимально комфортно. Чтобы на площадке не было лишних людей, разговоров… Все очень камерно, с любовью и полным доверием друг к другу».

Фильм «Дорогие товарищи!» на «Кинотавре» показали в финале. А перед тем торжественно объявили: «Сейчас вам предстоит честь посмотреть новую картину великого мастера Андрея Сергеевича Кончаловского, которая взяла специальный приз Венецианского фестиваля».

– Это была гордость, счастье, невероятное ощущение, что ты причастен к такой великой вещи, – поделилась впечатлениями Ю. Бурова. – Я представляла фильм вдвоем с А. Гусевым. Когда сказали, что сейчас ваш выход на сцену, первой реакцией было – сбежать. Так сильно колотилось сердце, и я не думала, что оно на такое вообще способно. Но я вышла! Все случилось, все хорошо!

Российская премьера фильма «Дорогие товарищи!» А. Кончаловского состоялась 9 ноября в московском кинотеатре «Октябрь», а всероссийская стартовала 12 ноября.