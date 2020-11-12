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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону многократно увеличили штраф за нарушение антиковидных ограничений

власть

На Дону многократно увеличили штраф за нарушение антиковидных ограничений

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Опубликовано

Теперь за несоблюдение санитарных требований дончан будут штрафовать минимум на 15 тысяч рублей. 

Ростовская область, 12 ноября – «ПИК». Соответствующий документ был подписан еще 16 октября, но главный санитарный врач области Е. Ковалев объявил о нем только сейчас. По информации главы областного Роспотребнадзора,  минимальный штраф за нарушение антиковидных требований для физических лиц повысили до 15 тыс. рублей. 

— Если кто еще не знал, по постановлению главного санитарного врача РФ «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» на граждан, не соблюдающих требования по ограничениям, может быть наложен штраф от 15 тыс. рублей, – заявил Е. Ковалев.

Напомним, с 16 ноября в Ростовской области введен ряд ограничений, согласно которым жители региона обязаны носить маски во всех местах скопления людей, а также на остановках, в общественном транспорте, такси, соблюдать социальную дистанцию и не покидать дома без крайней необходимости. Ранее минимальный штраф составлял 1 тыс. рублей.

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Автор: 10.11.2020
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