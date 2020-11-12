Когда девочка позировала на камеру собственного телефона, раздеваясь в школьном туалете, она не догадывалась, какой разгорится скандал.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 ноября – «ПИК». Это произошло в Каменске в начале учебного года. Девочка зашла в школьный туалет, достала телефон, разделась и сняла себя обнаженной на камеру. Потом переслала эту съемку знакомым девчонкам, те — своим друзьям, те — своим… В итоге видео разлетелось по всей школе, подростка стали дразнить и тыкать в нее пальцами. Несовершеннолетняя, поняв, что история зашла слишком далеко, созналась в случившемся родителям. Реакция последовала незамедлительно: в полиции сразу же появилось заявление, в котором семья попросила правоохранителей привлечь к ответственности тех, кто обижает их ребенка. По этическим соображениям мы не будем называть возраст, заметим лишь, что учится школьница в среднем звене.

— Нести ответственность за случившееся теперь придется всем, — поясняет старший помощник прокурора Наталья Громченко. — Во-первых, тем, кто распространял откровенное видео. А это, на минуточку, уголовная ответственность*. Сейчас проводится прокурорская проверка. Во-вторых, родителям этой девочки. На них уже составлен протокол по ст. 5.35 за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. К слову, раньше эта семья никогда не попадала в поле зрения органов профилактики.

И такой случай не единственный. Историю другой каменской школьницы, снявшей порно со своим участием, а также как подростки пытаются заработать на интимных снимках и сколько лет тюремного заключения за это можно получить, читайте в свежем номере «ПИКа» от 11 ноября.

Для справки

Статья 242.1. УК РФ*

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних

1. Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через Государственную границу РФ в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних — наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

а) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) с извлечением дохода в крупном размере;

г) с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), — наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.