Приказ Минздрава, который вступил в силу 9 ноября, регламентирует работу врачей шести специальностей.

МОСКВА, 11 ноября – «ПИК». Принимать одного пациента, к примеру, врач-инфекционист или гематолог на амбулаторном приеме должен 20 минут. Онколог обязан уделить пациенту 23 минуты, пульмонолог и хирург – 26 минут. Больше всего времени на прием отвели фтизиатру – 35 минут. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Если прием не по заболеванию, а профилактический, время осмотра пациента сокращается на 10-40% в зависимости от специальности врача. Примечательно, что за указанное время врач должен не только осмотреть пациента, но и заполнить необходимые документы — на это врачи могут тратить не более 35% от продолжительности приема, фтизиатры – не более 37%, хирурги – не более 39%.