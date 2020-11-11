Программа поддержки нуждающихся семей с детьми «Продовольственная карта» заработала в пилотном режиме. Но пока не в Каменске.

Ростовская область, 11 ноября – «ПИК». Программу помощи малоимущим семьям с детьми запустил фонд продовольствия «Русь» при поддержке Общероссийского народного фронта и органов соцзащиты в трех пилотных регионах страны – Санкт-Петербурге, Владимирской и Ростовской областях, сообщает «РИА новости».

Суть программы в том, что ежемесячно семьи-участники программы будут получать продкарты для приобретения продуктов питания. Пока номинал таких карт для донских семей будет равен 1000 рублей. При этом владеть продкартой семьи смогут от трех до шести месяцев. На этапе тестирования семьям разрешено покупать продукты питания первой необходимости: крупы, молочные продукты, макароны, масло, фрукты и овощи. Приобретение алкоголя и табачных изделий под запретом. Получателей продовольственных карточек определяют органы социальной защиты населения и региональные уполномоченные по правам ребенка. На первоначальном этапе продкарты получили около тысячи человек.

В Каменске о таких карточках, как сообщила «ПИКу» начальник местного УСЗ Ольга Тарасова, пока никакой информации нет.