Очередная кампания ямочного ремонта стартовала в городе 11 ноября.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 11 ноября – «ПИК». В этот день с утра начали латать ул. Сафонова (от ул. Освобождения до ул. Ворошилова).

По информации подрядчика Михаила Буханцова, будет восстановлен асфальт в Торговом проезде (за центральным рынком) — там сплошные ямы и колдобины.

Кроме того, залатают дыры на ул. Ворошилова (от ул. Сафонова до центрального рынка) и ул. Желябова (от пер. Красноармейского до пер. Крупской).

— Скорее всего, с учетом грядущего похолодания этот ямочный ремонт станет последним в 2020 году, — предположил М. Буханцов.

Что любопытно: почему-то именно 11 ноября активизировалась работа в дорожно-транспортной сфере Каменска — и ямы начали латать, и порядок платы за проезд в общественном транспорте поменяли (теперь оплата производится при посадке в автобус). Каменчане связывают это с тем, что сегодня якобы с проверкой заехали в город представители из Министерства транспорта региона…

Хотя, возможно, дорожники и перевозчики работают по заранее составленным планам.